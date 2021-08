ASAE e Autoridade Europeia lançam campanha informativa para segurança alimentar

A ASAE e Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) lançaram uma campanha informativa para ajudar os cidadãos a tomarem decisões alimentares informadas e explicar o papel da ciência e dos cientistas na segurança alimentar.

Em comunicado, a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e a EFSA explicam que a iniciativa #EUChooseSafeFood pretende, por exemplo, ajudar a decifrar os rótulos e a compreender os aditivos, explicando as regras para uma alimentação com segurança e qualidade.

Entre as várias informações úteis disponíveis no 'site' da campanha estão, por exemplo, conselhos sobre como manusear com segurança os alimentos em casa, evitando contaminações, e indicações sobre como se deve interpretar os rótulos, como é o caso das informação "consumir até" ou "consumir de preferência antes de".

"Consumir até é sobre segurança alimentar. É uma instrução para utilizar um alimento até uma determinada data, após a qual já não pode consumir o alimento de forma segura, podendo afectar a saúde. Consumir de preferência antes de é relativo à qualidade alimentar. Enquanto cumprir as instruções de armazenamento, será seguro comer o alimento após a data de validade, mas poderá não ter o mesmo sabor ou textura", explicam as autoridades no website da campanha.

Citada em comunicado, a subinspectora-geral da ASAE, Flipa Melo de Vasconcelos, considera a iniciativa "extremamente importante" e diz que vai "contribuir para fortalecer a confiança dos consumidores no sistema alimentar".

"É essencial que os cidadãos Europeus conheçam e, acima de tudo, confiem nos alimentos que ingerem, onde quer que estejam dentro da geografia da União Europeia, conhecida como o espaço alimentar mais seguro do Mundo", afirmou.

Com um público-alvo entre os 25 e os 45 anos, a campanha também vai explicar o papel da EFSA na contribuição das normativas europeias, que protegem os consumidores e toda a cadeia alimentar.

Um conjunto de materiais #EUChooseSafeFood também estará disponível no 'site' oficial da campanha, incluindo imagens, pequenos vídeos e publicações para diversas redes sociais em diferentes línguas.

No 'site' da campanha são divulgadas diversas informações sobre as alegações de saúde dos alimentos e os regulamentos europeus, os aditivos presentes nos alimentos, as regras de higiene alimentar para seguir em casa, as doenças transmitidas por alimentos e a importância de saber ler os rótulos.

De acordo com um estudo realizado em Portugal em 2017 pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, os rótulos dos alimentos são a fonte mais consultada por 76% dos inquiridos quando querem saber mais sobre os aspectos nutricionais dos alimentos que compram/comem.