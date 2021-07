Chegou a época das baratas!

As baratas são seres altamente adaptáveis, que se alimentam praticamente de todos os compostos orgânicos que encontrarem, incluindo, comida estragada, plantas murchas, seres vivos em decomposição e excrementos.

São insetos cosmopolitas, existindo muitas espécies de baratas registadas. Apenas 1% das espécies são consideradas sinantrópicas, ou seja, que se instalam nos povoamentos humanos, beneficiando das condições ecológicas criadas pela nossa atividade no processo de urbanização, e adaptando-se rapidamente a essas condições, independentemente da vontade do homem.

Esta praga pode trazer consigo grandes riscos para a saúde humana e para as indústrias, uma vez que são associadas à transmissão de doenças, possuindo germes que são transferidos para os nossos alimentos e para outras superfícies comuns. Alimentam-se de tudo, por isso tenha atenção à loiça com restos de comida deixada na pia de um dia para o outro, a escovas de dentes mal lavadas depois de usadas, a restos de comida em máquinas e equipamentos na indústria alimentar, a alimentos caídos em zonas de difícil higienização ou matérias-primas mal protegidas.

Todas as espécies de baratas apresentam algumas características em comum: um exoesqueleto liso, um tórax bem desenvolvido e espinhos protetores nas patas traseiras. Apresentam também um par de antenas longas e grandes olhos nos lados da cabeça. São também sensíveis a mudanças nas correntes do ar.

Na Região, existem maioritariamente dois tipos de barata: a barata americana e a barata alemã.

A barata americana, também conhecida como a barata de esgoto, é a maior barata presente nas cidades, sendo comuns em cozinhas, indústrias, habitações e redes de esgotos. Estas baratas possuem hábitos alimentares diversos, mas têm preferência por nutrientes ricos em gordura, açúcar e amido. Curiosamente, também se alimentam de papel, excrementos e outros insetos. Esta barata é também conhecida por voar, apesar dos seus voos se restringirem a períodos reprodutivos e a alterações climáticas.

A barata alemã, conhecida também na Região, por barata pequena, tem normalmente entre 10 a 15 mm de comprimento e é considerada a praga mais relevante entre as outras espécies de baratas, devido ao seu elevado potencial reprodutivo, apresentando resistência a determinados inseticidas e por possuírem uma capacidade incrível de se esconderem, devido ao seu tamanho diminuto. Podem alojar-se em locais inacessíveis. Estas baratas, apesar de terem um período de vida entre 4 a 6 meses, têm capacidade para gerar cerca de 320 descendentes! São atraídas por proteínas, açúcar, amido e gordura, mas podem alimentar-se até de sabão e cola.

As baratas representam um elevado risco para a saúde pública mas ganham especial relevância na segurança alimentar. Estes insetos podem transportar vírus, fungos, bactérias e protozoários. Uma única barata chega a transportar 250 milhões de microrganismos, entre os quais foram identificados Salmonella, Escherichia coli, Klebsiella, Shigella, Psedomonas aeruginosa, Acinetobacter, Enterobacter aerogenes, além dos fungos Candida albicans e Rhodotorula. Podem transmitir-nos ainda doenças como a febre tifóide, gastroenterites e diarreias generalizadas.

Podem ainda, causar-nos rinites, reações alérgicas e potenciar ataques de asma, pelo contacto com as suas fezes, que passam praticamente despercebidas a olho nu, mas também pelas mudas do seu esqueleto quitinoso, que ocorrem algumas vezes até que atinjam o estado adulto.





Existem muitos inimigos naturais das baratas, como osgas e lagartixas, bactérias, formigas, vermes, fungos, protozoários, artrópodes (ácaros, aranhas e besouros).

Uma dica importante: Caso utilize armadilhas para estes insetos, não as pulverize com inseticida, pois potência que a barata morra antes de chegar ao ninho!

