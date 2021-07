A Madeira e o Porto Santo continuam hoje com risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (8).

Por este motivo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e desaconselha a exposição das crianças ao sol.

A verdade é que cada vez têm surgido mais campanhas de sensibilização neste sentido, alertando para os cuidados a ter na época balnear.

Recentemente o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra do Cancro realizou uma campanha de prevenção solar, intitulada ‘Com o sol não se brinca’, com o objectivo de sensibilizar para os cuidados a ter com a chegada do tempo quente, onde a exposição solar tende a aumentar.

Na última quinta-feira decorreu uma actividade na Praia da Calheta onde os banhistas tiveram a oportunidade de aferir o conhecimento sobre o índice de radiação ultravioleta e a utilidade dos equipamentos e serviços enquadrados no projecto IUVSense, que inclui o painel informativo instalado na respectiva praia.

A Câmara Municipal da Calheta informou que a actividade decorreu em paralelo com a campanha ‘Com o sol não se brinca’ e que serviu para consciencializar e alertar a população sobre os benefícios e malefícios da exposição solar.