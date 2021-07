Karting regional vai a eleições segunda-feira

É já na próxima segunda-feira, dia 2 de Agosto que a Associação de Karting da Madeira irá eleger os novos órgãos sociais para um novo mandato.

Para este acto eleitoral apenas apresentou-se uma lista encabeçada por Rui Abreu.

Na edição imprensa do DIÁRIO, de hoje, e por lapso, demos conta que o candidato a presidente da direcção da AKM tinha já assumido um cargo como presidente do conselho fiscal nesta associação, no passado.

Na verdade Rui Abreu assumiu esse cargo, e numa direcção presidida por Pedro Calado, na Associação da Madeira e Automobilismo e Karting (AMAK) e não na AKM.

Aos visados e aos nossos leitores as nossas desculpas.