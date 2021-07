Iniciativa Liberal acusa presidente do GR de actuar com base em "'achismos'"

A Iniciativa Liberal manifestou-se contra a atitude do Governo Regional e exige: "não nos tratem como tontos".

As declarações surgem na sequência do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, ter anunciado esta quinta-feira, que a Região vai manter as medidas de controlo da pandemia, nomeadamente o uso obrigatório de máscara, recolher obrigatório à 1 hora e o encerramento dos estabelecimentos de restauração às 0 horas.

Para o partido da Iniciativa Liberal o presidente do Governo Regional actua com base "dos usuais 'achismos', e berra para que todos ouçam bem: 'a ciência sou eu'".

Continuamos a ser tratados como crianças que se põem de castigo. Para o Sr. Governo pedir e explicar os porquês, está fora de questão. Somos todos burros e nunca iríamos conseguir perceber aquilo que 'acha' tão bem. Iniciativa Liberal

O partido considera que os madeirenses merecem muito melhor" e pede "não nos tratem como tontos".