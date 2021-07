Bettencourt formaliza candidatura e deixa recados às “forças de bloqueio”

Foi depois de ter formalizado a candidatura no tribunal do Porto Santo que o candidato e cabeça-de-lista do movimento de cidadãos, Uma Nova Esperança (UNE), denunciou a existência de “forças de bloqueio" que terão movido influências no sentido de "impedir que conseguisse apresentar uma lista” às eleições Autárquicas, marcadas para 26 de Setembro.

Sem apontar de quem partiu essas tentativas, Luís Bettencourt passou adiante do tema regozijando-se por, ainda assim, ver assegurada a candidatura a dois órgãos autárquicos [Câmara e à Assembleia Municipal] preferindo deixar de fora a Junta de Freguesia neste seu desafio.

O empresário de restauração, antigo militante do PSD-M, assume querer “dar um novo rumo ao Porto Santo” através de “uma nova dinâmica” que permita retirar a ilha do “marasmo político e económico” que está mergulhado, disse na ocasião, aproveitando o momento para lançar algumas críticas à incapacidade do Governo Regional e da própria Câmara em “promover um desenvolvimento” que no seu entender a localidade merece.

Apesar das dificuldades, Luis Bettencourt conseguiu recolher "mais de 2.600 assinaturas, sem qualquer problema", afirmou, para poder apresentar a candidatura do UNE.

Para domingo, às 21 horas, no Centro de Congressos, reserva os restantes nomes que alinham neste projecto político. Sabe-se que Augusto Paquete será o mandatário político [na foto] e disse estar "confiante numa vitória”.