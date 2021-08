Saiba o que hoje é notícia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) discutem hoje, por videoconferência, a situação no Afeganistão, país que vive momentos caóticos depois de as forças talibãs terem recuperado o poder e ocupado a capital Cabul.

A reunião extraordinária foi convocada na segunda-feira pelo Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, um dia após os talibãs terem entrado em Cabul, forçando a uma retirada apressada dos diplomatas e cidadãos de países ocidentais e afegãos que colaboraram com a comunidade internacional, uma operação de evacuação que está a processar-se sob condições extremamente delicadas.

Borrell, adiantando que o encontro visa proporcionar "uma primeira avaliação" da situação, comentou que "o Afeganistão encontra-se numa encruzilhada", sublinhando que "a segurança e o bem-estar dos seus cidadãos, bem como a segurança internacional, estão em jogo".

A secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, vai representar Portugal na reunião, com início previsto para as 16:00 em Bruxelas (15:00 em Lisboa).

Depois de várias ofensivas iniciadas em maio deste ano, na sequência do anúncio dos Estados Unidos da retirada final dos seus militares do Afeganistão, os talibãs conquistaram no domingo a capital, tendo declarado o fim da guerra no país e a sua vitória.

O Presidente afegão, Ashraf Ghani, abandonou o país no mesmo dia, quando os talibãs estavam às portas da capital, enquanto os líderes do movimento radical islâmico se apoderavam do palácio presidencial.

A entrada das forças talibãs em Cabul pôs fim a uma campanha militar de duas décadas liderada pelos Estados Unidos e apoiada pelos seus aliados, incluindo Portugal.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O arquiteto português Nuno Portas vai ser homenageado na Cinema Urbana - Mostra Internacional de Cinema de Arquitetura, que decorre em Brasília, entre hoje e 05 de setembro.

O filme "A Cidade de Portas", realizado pelo arquiteto Humberto Kzure e pela cineasta Teresa Prata, retrata, através de distintas vozes, o percurso multifacetado do arquiteto, cujo legado contribui para a valorização e a difusão do conhecimento em Arquitetura e Urbanismo para as gerações futuras.

O documentário sobre o arquiteto português, que inaugura as exibições ao ar livre, no dia 20 de agosto, aborda a cidade como fronteira do pensamento de Nuno Portas, arquiteto, urbanista e professor emérito da Universidade do Porto.

A mostra competitiva de longas-metragens inclui um filme português, "Brisa Solar", de Ana Pissarra, com José Nascimento, sobre a cidade de Maputo, capital de Moçambique, que será exibido no dia 26.

Outra produção portuguesa a ser exibida no mesmo contexto é "O que vai acontecer aqui?", da autoria de Left Hand Rotation Collective, terá exibição no dia 24.

ECONOMIA

Os trabalhadores da Altice serão hoje recebidos no Ministério da Economia a propósito do processo de despedimento coletivo que está a decorrer na empresa, num encontro que deverá contar com uma delegação da Frente Sindical e Comissão de Trabalhadores.

Na sexta-feira, os sindicatos da Frente Sindical e a Comissão de Trabalhadores (CT) da Meo realizaram uma concentração plenário junto à residência oficial do primeiro-ministro e garantiram mais iniciativas para continuarem a lutar contra o despedimento coletivo na Altice.

O despedimento coletivo na Altice envolverá 204 trabalhadores, depois da decisão final do grupo, que acabou por reduzir o número, face ao inicialmente previsto de 232 pessoas, segundo a CT.

LUSOFONIA

A capital do Maláui, Lilongwe, acolhe hoje a 41.ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

O encontro será realizado no formato presencial e virtual, devido às limitações impostas pela pandemia de covid-19.

A reunião vai decorrer sob o lema "Fortalecer a Capacidade de Produção face à Pandemia de Covid-19, em prol da Transformação Económica e Industrial Inclusiva e Sustentável".

Durante a cimeira, o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, vai passar a presidência rotativa da SADC para o seu homólogo do Maláui, Lazarus Chakwera.

O encontro vai eleger o novo secretário executivo da SADC em substituição de Stergomena Lawrence Tax, após oito anos no cargo.

A 41.ª Cimeira da SADC acontece numa altura em que a organização destacou, pela primeira vez na sua história, uma missão militar de combate aos grupos armados que atuam na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

A SADC é constituída por 16 países: África do Sul, Angola, Botsuana, Comores, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagáscar, Maláui, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seicheles, Essuatíni, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué.

A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe decide hoje a data da segunda volta das eleições presidenciais, inicialmente previstas para 08 de agosto, analisando uma proposta para a sua realização no próximo dia 29.

A Comissão Eleitoral Nacional (CEN) propôs a realização da segunda volta em 29 de agosto, depois de ter falhado a data prevista inicialmente no calendário eleitoral - 08 de agosto -, devido a um contencioso judicial sobre o resultado da primeira volta, realizada em 18 de julho, após reclamações do terceiro classificado e também presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves.

A proposta submetida pela CEN deverá ser transformada numa lei excecional.

Entretanto, 29 de agosto não é uma data consensual devido aos sucessivos atrasos verificados no processo eleitoral.

A segunda volta das eleições presidenciais será disputada entre Carlos Vila Nova, que conta com o apoio do partido Ação Democrática Independente (ADI, oposição), e Guilherme Posser da Costa, apoiado pelo Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP/PSD, no poder).

Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realiza em Lisboa no verão de 2023, terminam hoje uma peregrinação, de mais de um mês, por diversas dioceses de Angola.

Os símbolos - a Cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani -- chegaram em 08 de julho e permaneceram durante mais de um mês em solo angolano, tendo passado pelo Seminário Maior de Luanda, por inúmeras paróquias e pelas dioceses do Sumbe, Benguela, Huambo, Viana e Caxito, antes de regressarem à capital do país.

A última cerimónia prevista em Angola será uma missa animada pelos escuteiros, na tarde de hoje, véspera do regresso dos símbolos a Portugal.

A Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, para a qual são esperados mais de um milhão de jovens de todo o mundo, decorrerá nos terrenos da margem do rio Tejo, ao norte do Parque das Nações, e deverá ser encerrada pelo Papa.

SOCIEDADE

O estudo serológico para conhecer o nível de imunidade à covid-19 nos lares de idosos arranca hoje, na Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo, Sagres, a primeira de uma amostra que abrange cinco mil pessoas.

O estudo vai decorrer ao longo do mês em lares do Alentejo e do Algarve, com o objetivo de conhecer a duração da imunidade produzida pela vacina entre idosos e funcionários dos lares.

O estudo será conduzido pela Fundação Champalimaud e pelo Algarve Biomedical Center que "vai contactar todas as instituições destas regiões, as quais solicitam a participação dos utentes e dos profissionais, até se atingir a meta de 5 mil participantes".

Segundo o Governo, os testes não terão "quaisquer custos para as instituições" que participarem no estudo e os resultados serão apresentados publicamente em setembro.