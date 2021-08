Nacional estreia-se a vencer na II Liga

O CD Nacional somou esta tarde o primeiro triunfo na II Liga, ao vencer, no Estádio da Madeira, o Vilafranquense por 4-0, em jogo referente à 2.ª jornada do campeonato.

Depois da derrota pesada no reduto do Benfica B, os insulares queriam dar uma boa resposta diante dos seus adeptos e viriam a conseguir com todo o mérito e diante de um adversário que viu-se privado de um jogador logo aos 16 minutos, quando Simão Jr, recebeu ordem de expulsão.

Bruno Gomes e João Camacho, aos 19 e 39 minutos, respectivamente deram a vantagem aos alvinegros ao intervalo, para depois, à passagem do minuto 69, Bruno Gomes bisou na partida.

Até final do encontro destaque para mais um cartão vermelho mostrado à formação forasteira, desta feita para Bernardo, que assim terminou com apenas nove jogadores em campo e ainda o último golo dos nacionalista, da autoria de Chaby e já nos descontos (90+6).