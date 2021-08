José Manuel Rodrigues quer que a pandemia catapulte a Região para “uma mais justa coesão social”

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira quer que a Região não tenha como objectivo, somente, regressar ao estádio em que se encontrava no período anterior à pandemia por Covid-19. José Manuel Rodrigues, em artigo de opinião, publicado hoje, no jornal digital Observador, diz que se deve ir mais além, dar um salto qualitativo no desenvolvimento económico, que deve ser mais acelerado e no caminho de “uma mais justa coesão social”.

“O objectivo não pode ser regressar a 2019, aos tempos pré-pandemia; o objectivo deve ser reconstruir a nossa vida colectiva, mas também aproveitar para dar um salto qualitativo no nosso desenvolvimento, promovendo um crescimento económico mais acelerado e uma mais justa coesão social. Como proclama o Papa Francisco, temos de sair desta pandemia bem melhor do que estávamos quando ela começou.”

O presidente da Assembleia legislativa da Madeira, entre muitas outras ideias que deixa no texto de opinião, faz discretas críticas às actuações dos governos, incluindo ao Regional. "Tenhamos consciência que as medidas tomadas até agora pela Região, pela República e pela União Europeia, que naturalmente se saúdam, são claramente insuficientes para responder a esta crise económica, que só encontra paralelo nos períodos em que decorreram as duas guerras mundiais."

O artigo pode ser lido na íntegra no site do referido jornal, em observador.pt.