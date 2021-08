Rússia disposta a apoiar diálogo entre governo e oposição na Venezuela

A Rússia congratulou-se hoje com o início na sexta-feira de uma nova ronda de negociações entre o governo e a oposição da Venezuela e declarou-se disposta a apoiar o processo de diálogo.

"A Rússia esta disposta a oferecer o apoio necessário ao processo de diálogo em resposta ao pedido das partes e dos mediadores noruegueses", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo num comunicado, congratulando-se com "o início do processo de conversações entre o governo da República Bolivariana da Venezuela e a Plataforma Unitária da Venezuela".

"Estamos convencidos de que os problemas que este país enfrenta só podem ser resolvidos pelos venezuelanos, sem ingerências externas destrutivas", adiantou, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

O ministério dirigido por Serguei Lavrov assinalou que acordará o "formato da cooperação" com o governo venezuelano e a oposição.

Após várias tentativas de diálogo fracassadas, o governo e a oposição da Venezuela iniciaram na sexta-feira no México uma nova ronda de negociações para acabar com a crise no país, visando alcançar acordos para a realização de eleições com garantias e o levantamento das sanções internacionais.

A crise política, económica e social na Venezuela, agravou-se desde janeiro de 2019, quando o então presidente do parlamento, o opositor Juan Guaidó, jurou publicamente assumir as funções de Presidente interino do país até afastar Nicolás Maduro do poder, convocar um Governo de transição e eleições livres e democráticas.

Segundo diversas organizações, 5,6 milhões de venezuelanos abandonaram o seu país desde 2015, fugindo da crise.

A Organização dos Estados Americanos (OEA) alertou recentemente que o êxodo de venezuelanos poderá atingir os sete milhões até ao primeiro trimestre de 2022, superando os 6,7 milhões do êxodo da Síria.