Câmara de Lobos ganhou, por equipas, a terceira etapa do Campeonato de Escolas de Canoagem, que decorreu ontem no Porto do Funchal.

Uma nota à comunicação da Associação Regional de Canoagem da Madeira diz que o evento, que tem o apoio da CMF, decorreu em clima de festa.

Conheça, na consulta aos dois anexos, todos os resultados.