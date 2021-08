Madeira com R(t) mais elevado do País

A Madeira está com um R(t) de 1,04, sendo a região do País com o valor mais elevado.

Juntamente com o Alentejo, que regista um índice de transmissibilidade a cinco dias de 1,01, estas são as duas únicas regiões portuguesas a ter esse índice acima de um.

Na actualização feita esta tarde pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), que teve em conta os valores da pandemia entre os dias 4 e 8 de Agosto, o todo nacional está com um número de reprodução efectivo de 0,95.

Foram ainda estimados os seguintes valores de R(t) para as restantes regiões: 0,91 na região Norte; 0,99 na região Centro; 0,96 na região de Lisboa e Vale do Tejo; 0,94 na região do Algarve e 0,99 na Região Autónoma dos Açores.