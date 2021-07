Madeira mantém R(t) acima de 1

A Madeira é uma das quatro regiões do País que tem actualmente um R(t) superior a 1, revela o mais recente relatório de ‘nowcasting’ divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). Tendo em conta a situação pandémica nos dias 21 a 25 de Julho, o R(t) da Região é de 1,12. Mais alto só o dos Açores, que está em 1,14. O Alentejo é a terceira região acima de um, com 1,06. O Norte do País está nos 1,02.

O valor médio do R(t) a nível nacional foi de 0,98, podendo o seu verdadeiro valor estar entre 0,97 e 0,99 com uma confiança de 95%.

Foram ainda estimados os seguintes valores de R(t) para restantes regiões: 0,99 na região Centro, 0,95 no Algarve e 0,94 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Nos últimos 14 dias, de acordo com o documento do INSA, a Madeira apresenta uma média diária de 30 novos casos, o que corresponde a uma taxa a duas semanas na ordem dos 160,3.

Portugal apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias entre 240 e 479,9 por 100 mil habitantes e R(t) inferior a 1, ou seja, taxa de notificação muito elevada e com tendência decrescente.

O relatório da evolução dos casos de covid-19 em Portugal, esta sexta-feira divulgado pelo INSA, dá conta de que todas as regiões do continente apresentam nos últimos dias desaceleração do aumento do número de novos casos ou mesmo uma inversão da tendência para decrescente.