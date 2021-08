Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade apresenta 85 trabalhos de investigação

Decorre esta quinta-feira, 12 de Agosto, o segundo dia do Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade, evento científico internacional organizado pelo Instituto Iberoamericano de Compliance em parceria com Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL).

Esta tarde Sérgio Teixeira (Presidente do Conselho Técnico-Científico do ISAL, apresenta 'Gestão de compliance no sector do Turismo'. Os docentes também integram o conselho científico deste Congresso.

Foram apresentados oitenta e cinco trabalhos de investigação e cinquenta apresentações orais, divididas por seis grupos de trabalho que reflectiram sobre as seguintes áreas: 'Compliance digital, direito digital e inteligência artificial'; 'Compliance público, compliance laboral e sistemas de compliance'; 'Compliance contratual, ambiental e na educação para as instituições financeiras e compliance tributário'; 'Anticorrupção, criminal compliance e lavagem de capitais'; 'Protecção de dados e privacidade e lavagem de capitais'; e outros.

Ontem, quarta-feira, 11 de Agosto, a sessão de abertura contou com a intervenção de Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, além dos organizadores do evento, Fabrizio Bon Vecchio e Sancha de Campanella, em representação do Instituto Iberoamericano de Compliance e do ISAL, respetivamente. Esta primeira sessão do Congresso decorreu das 12h30 estendendo-se até às 23h00.

ISAL recebeu 1.ª edição do Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade Hoje realizou-se a 1.ª edição do Congresso Internacional de Gestão e Conformidade, organizado pelo Instituto Ibero Americano de Compliance e o Instituo Superior de Administração e Línguas (ISAL), com transmissão on-line.

Na ocasião Sancha de Campanella referiu o objectivo de trazer para o debate "a necessidade de implementação de regras de conduta e códigos de ética, que incentivem mais prevenção do que a repressão”. E congratulou-se pela oportunidade desta parceria, ampliar a área de intervenção do ISAL no panorama científico internacional.

A sessão de encerramento, prevista para as 21h45, contará com as intervenções de Fabrizio Bon Vecchio e de Sancha de Campanella, em representação do Instituto Iberoamericano de Compliance e do ISAL, respectivamente.