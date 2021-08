Maratona feminina e K4 disputam mais medalhas para Portugal

A maratona feminina, com Carla Salomé Rocha e Sara Catarina Ribeiro, e as meias-finais e, eventualmente, a final do K4 500 na canoagem são no sábado os compromissos da missão portuguesa nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Rocha, Ribeiro e Moreira estarão entre o pelotão que, pelas 06:00 locais (22:00 de hoje em Lisboa), arrancará do Parque Odori, em Saporo, para a maratona, um dos pontos altos de quaisquer Jogos Olímpicos e que, a Portugal, trouxe dois campeões - Carlos Lopes, em Los Angeles1984, e Rosa Mota, em Seul1988.

A prova, como outras corridas de fundo, foi passada para Sapporo dadas as altas temperaturas e humidade na capital nipónica, mas as condições não serão muito mais favoráveis, a 800 quilómetros a norte de Tóquio, mesmo a corrida tendo sido antecipada em uma hora.

Carla Salomé Rocha esteve nos 10.000 metros no Rio2016, com o 26.º lugar, e agora tenta a maratona, na qual Sara Moreira desistiu há cinco anos, enquanto Sara Catarina Ribeiro se estreia em Jogos.

Em Tóquio, no Sea Forest Waterway, o quarteto do K4 500 metros de canoagem volta à água nas meias-finais, pelas 10:28 locais (02:28 em Lisboa), depois de na sexta-feira ter conseguido o apuramento nas quartos de final, que teve de disputar ao falhar os dois primeiros lugares na primeira ronda.

Em caso de apuramento, disputam a final pelas 12:37 (04:37), no que será uma das últimas oportunidades para Portugal chegar a medalhas, dado que os Jogos encerram no dia seguinte, com Maria Martins, no omnium do ciclismo de pista, como última portuguesa a competir em Tóquio2020.