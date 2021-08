Madeira com 30 novos casos de covid-19 e 23 recuperados

A Madeira regista, hoje, 30 novos casos de covid-19, apenas três são importados. Significa isto que 27 dos novos casos são de transmissão local.

Os números desta quarta-feira revelam, também, 23 recuperados. Feitas as contas são 256 os casos activos.

Os casos importados têm origem no Reino Unido, na Região de Lisboa e Vale do Tejo e na Flórida (EUA).

O boletim epidemiológico da Direcção Regional de Saúde revela que oito dos infectados estão hospitalizados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, sete em Unidades Polivalentes e um na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19. Significa isto que relativamente ao ponto de situação do dia anterior, há a registar um aumento de três internados em enfermaria.

"Há 98 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM", podemos ler no mesmo documento.