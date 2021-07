Dupla madeirense arbitra torneio de andebol feminino

A dupla de árbitros madeirenses presentes no Jogos Olímpicos de Tóquio, Ricardo Fonseca e Duarte Santos, voltam a entrar em acção hoje para dirigirem o encontro de femininos do grupo B, entre as selecções da Suécia e da França, um dos grandes confrontos entre candidatos às medalhas. Esta partida está prevista para as 21h30 locais 14h30 de hoje no Yoyogi National Stadium Shibuya em Tóquio. Este será pois, o terceiro encontro em que a dupla Olímpica madeirense participa.