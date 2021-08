Marrocos oferece dois aviões à Argélia para combater incêndios na Cabília

Marrocos ofereceu hoje à Argélia a utilização de dois aviões Canadair para ajudar nos trabalhos de extinção dos incêndios que assolam a região da Cabília, no noroeste do país.

O Rei Mohammed VI deu ordem para a mobilização dos aviões para se envolverem no combate aos incêndios e as autoridades marroquinas aguardam agora a aceitação da ajuda pelos responsáveis argelinos, anunciou em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros marroquino.

O monarca deu instruções concretas aos seus ministros do Interior e dos Negócios Estrangeiros, respetivamente Abdeluafi Laftit e Nasser Burita, para que expressem aos seus homólogos argelinos a disponibilidade do reino de Marrocos para ajudar a Argélia nesta catástrofe.

No discurso do trono em 31 de julho passado, Mohammed VI dedicou a intervenção à eventualidade do restabelecimento dos laços com a vizinha Argélia e sugeriu a abertura das fronteiras terrestres, encerradas desde 1984 por decisão argelina, uma decisão relacionada em particular com o conflito no Saara ocidental.

Os cerca de 100 incêndios que assolam a Cabília desde segunda-feira já provocaram pelo menos 65 mortos, incluindo 28 militares envolvidos no combate às chamas.

Segundo o último relatório oficial, 12 militares argelinos continuam internados em "estado grave" por queimaduras após terem sido mobilizados para reforçar o contingente de guardas-florestais.