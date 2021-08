Sector das TIC precisa de medidas para diminuir impacto ambiental

O sector das TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação está a consumir mais energia do que nunca e precisa "de medidas concretas para diminuir o impacto ambiental", de acordo com as conclusões de um estudo da Boston Consulting Group.

"A procura global de comunicações digitais, acelerada pelo trabalho remoto durante a pandemia da covid-19, fez com que a indústria das TIC consumisse mais energia do que nunca", sendo agora "responsável por entre 3 a 4% das emissões globais de CO2, o que, por exemplo, representa cerca do dobro do nível do sector da aviação", indicou o estudo hoje divulgado.

"Com a previsão de um crescimento de 60% da utilização de dados a nível global este ano, a indústria poderá ser responsável por até 14% das emissões mundiais de CO2 até 2040", refere o estudo, concluindo que "é necessária a adopção de medidas concretas para diminuir o impacto ambiental das empresas tecnológicas e de telecomunicações, já que, até à data, têm faltado normas e políticas comuns para acompanhar estes impactos ambientais".