Remoção do velho guindaste do porto do Caniçal

Foi removida e abatida para a sucata a velha grua do porto de pesca do Caniçal. A operação de desmontagem e remoção obrigou a cuidados redobrados, mas foi concluída com sucesso esta terça-feira.

O equipamento havia sido desmontado do cais do Porto Novo e montado no porto de pesca do Caniçal em 2005, mas uma avaria tornou-o inoperacional há quatro anos, por o valor da despesa não justificar o arranjo.

Desde que se tornou inoperacional, os pescadores consideravam que a grua, pela decomposição e exposição à maresia, poderia tornar-se um perigo e que a libertação do espaço que ocupava iria facilitar o trabalho e a vida dos pescadores em cima do cais.

A desmontagem e remoção foi assumida pelo secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, na primeira reunião que manteve com os pescadores no Caniçal, na qualidade de governante, e esta terça-feira o problema ficou resolvido.