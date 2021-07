Bruxelas garante 29 milhões por ano à agricultura

A Comissão Europeia recua e o programa que apoia o sector agrícola das regiões ultraperiféricas (POSEI) já não vai sofrer cortes. A Madeira regista com agrado a decisão que mantém o valor anterior, mas defende que deve existir um reforço de verbas. Esta é a notícia que faz manchete na nossa edição impressa e que pode ler na página 32.

No desporto, destaque para o futebol que ontem conheceu o sorteio da I e II Ligas. O Marítimo recebe o Sporting de Braga na sua estreia. O sorteio ditou ainda que os verde-rubros recebem o FC Porto na 3.ª jornada. Leia na página 14. Quanto ao Nacional, que pode encontrar na página 15, desloca-se a casa do Benfica B no regresso à II Liga.

Já Pedro Camacho e Alexandre Calado mostram o seu novo carro. Conheça o veículo na página 17.

Saiba também que baixou a sinistralidade rodoviária. Nos primeiros 4 meses houve 213 acidentes nas estradas, menos 7 do que no mesmo período do ano passado. Leia mais na página 5.

O último destaque desta nossa primeira página vai para "mais mortes e menos horas trabalhadas". A recessão económica durante um ano de pandemia foi pior do que a registada entre 2011-13. Quanto à covid-19, há 45 dias que não havia um registo diário tão elevado de novos casos. Para ler nas páginas 2 e 3 e ainda na 8.

