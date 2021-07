Madeira garante chave de repartição das verbas da Política de Agrícola Comum

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, garantiu que irá manter a chave de repartição dos apoios para a Madeira da Polícia Agrícola Comum. O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, o director regional de Agricultura, Paulo Santos, e o Gestor Adjunto do PRODERAM 2020, Marco Costa, participaram esta tarde, através de videoconferência, na nona reunião do Conselho de Acompanhamento da Revisão da Política Agrícola Comum (PAC), que foi presidida pela Ministra.

“Nesta reunião em que participaram os representantes das confederações nacionais e das regiões autónomas, sabendo do reforço de verbas que foi alcançado no acordo para a reforma da Política Agrícola Comum da União Europeia, para o período 2023-2027, questionámos a senhora Ministra sobre a divisão das verbas, que nos assegurou que irá manter a chave de repartição dos apoios para a Madeira. Garantimos, assim, o aumento de importantes verbas para a agricultura madeirense, de acordo com os valores que cada um dos Estados Membro irá arrecadar”, anunciou Humberto Vasconcelos.

O governante com a pasta da Agricultura revelou também que na reunião foram revelados alguns dos objectivos políticos que foram alcançados no período negocial entre os Estados Membros e que agora há um conjunto de trabalhos para serem executados num plano estratégico único.