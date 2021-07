Açores com 29 casos e 22 recuperações

Os Açores registaram nas últimas 24 horas, 29 novos casos de covid-19, todos na ilha de São Miguel, a par de 22 recuperações e quatro internamentos, segundo o boletim diário da Autoridade Regional de Saúde.

Na sequência de 2.516 análises realizadas nos laboratórios da região, foi possível apurar que um caso é relativo a um viajante, residente, com análise positiva ao sexto dia, sendo "todos os outros são em contexto de transmissão comunitária".

Por concelhos de São Miguel, na Ribeira Grande há nove casos, em Ponta Delgada oito, enquanto na Lagoa são 12 as infeções, tendo sido registadas 22 recuperações.

Segundo a Autoridade de Saúde dos Açores, estão internados quatro doentes no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, um dos quais em Unidade de Cuidados Continuados.

A região soma 263 casos, sendo 252 em São Miguel, cinco no Faial e dois na Graciosa, enquanto as ilhas Terceira, São Jorge, Pico e Santa Maria somam um caso cada.

Estão ativas no Faial duas cadeias de transmissão local primária e foram extintas 203 em todas as ilhas, enquanto se encontram em vigilância ativa 2.069 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.408 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.973 pessoas.

Faleceram 33, saíram do arquipélago 83 pessoas e 56 apresentaram prova de cura anterior.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 30 de junho, foram administradas nos Açores 224.012 doses de vacinas contra a covid-19, havendo 124.738 pessoas com, pelo menos, uma dose (51,4% da população) e 99.274 pessoas com vacinação completa (40,9%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 403.292 homens e 480.663 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 487 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.957.862 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de casos de infeção, segundo o balanço mais recente feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.