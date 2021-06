Cruzeiro Madeira - Caraíbas

A partir de Novembro de 2021, o inovador MSC Seashore deixará o Mediterrâneo para passar a navegar pelas Bahamas e Caraíbas.

Aproveitando esta oportunidade, a MSC Cruzeiros lançou um cruzeiro único com partida do Funchal no dia 6 de Novembro.

Este cruzeiro de 14 dias/13 noites atravessará o Atlântico durante 5 dias e chegará a Antígua nas Antilhas, continuando depois para Philipsburg (St. Maarten), Road Town (Ilhas Virgens Britânicas), San Juan (Porto Rico) chegando finalmente a Miami, nos Estados Unidos.

Este cruzeiro tem um preço de 609€ por pessoa em camarote duplo, taxas portuárias e pacote Bebidas Incluídas (no camarote).

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de regresso Miami/Lisboa/Funchal, quota de serviço, Seguro, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Os preços estão sujeitos à disponibilidade e devem ser confirmados no momento da reserva.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos:Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]