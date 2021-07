Palácio de São Lourenço acolheu concerto de música barroca

O Palácio de São Lourenço acolheu ontem, pelas 18 horas, a actuação do Funchal Baroque Ensemble, com direcção musical de Giancarlo Mongelli, concerto integrado no ciclo 'Celebração em Estilo Barroco'.

Este evento, com lotação esgotada, contou com a presença do Representante da República, Ireneu Cabral Barreto.

Como usualmente, a entrada foi livre e sujeita a marcação prévia cumprindo com as medidas sanitárias presentemente em vigor na Região.