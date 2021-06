Assembleia Municipal do Funchal aprovou Plano para a Cultura e Plano de Juventude

Foi aprovado esta manhã, durante a sessão da Assembleia Municipal do Funchal que decorre nos Paços do Concelho, o Plano Estratégico Municipal para a Cultura 2021-2031, e também o primeiro Plano Municipal de Juventude. Estas duas estratégias foram aprovadas com votos favoráveis da Coligação Confiança e da CDU, e por unanimidade, respectivamente.

O Plano Estratégico Municipal para a Cultura 2021-2031 é uma estratégia que reforça as apostas municipais na implementação de políticas públicas que desenvolvam social, económica e culturalmente o concelho do Funchal, sendo o primeiro a ser elaborado por uma instituição pública na Madeira.

Miguel Silva Gouveia referiu: “A aprovação deste documento representa um passo histórico para a cidade do Funchal. O Plano é resultado de um trabalho intenso realizado durante o último ano, onde passamos por todas as freguesias do concelho, envolvendo associações, artistas, agentes culturais, e a população, num abrangente estudo de públicos que permitiu identificar as necessidades e perspectivar o trabalho de futuro a realizar”.

Este documento é um dos requisitos para a candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura em 2027 actualmente em curso, explica a CMF em comunicado. Miguel Silva Gouveia fez um apelo: “A todos os agentes culturais, associações, movimentos e públicos da nossa cidade e da nossa Região, a se assumirem como parceiros activos na implementação deste Plano Estratégico Municipal para Cultura e a se associarem a um dos maiores desígnios da cidade para a próxima década: a candidatura a Capital Europeia da Cultura".

Relativamente ao Plano Municipal de Juventude, o autarca destacou: “É fundamental incluir a voz activa dos jovens nas políticas do município”. Mais, afirmou Miguel Silva Gouveia: “Nunca tivemos uma geração tão bem preparada, tão consciente e informada como esta. Neste sentido, é importante congregar entidades e associações juvenis para juntos delinearmos uma estratégia concertada para a cidade que tenha como base a inclusão, o debate de ideias e a vontade de responder aos grandes desafios globais das próximas décadas”.

O Plano Municipal para a Juventude – FunJovem 20-30, é direccionado para jovens dos 14 aos 30 anos que vivem, estudam ou trabalham no Funchal. O Funchal conta com cerca de 18.031 jovens (entre os 15 e os 29 anos) residentes, o que representa cerca de 17,3% da população total do município.

Miguel Silva Gouveia afirmou também: “A participação activa da juventude através dos seus ideais, conhecimento e visão do mundo sem fronteiras são os alicerces deste Plano Municipal para a Juventude. Recai sobre o poder político o compromisso de ouvir, e sobre os jovens a responsabilidade de estarem no centro da acção e das políticas que querem ver implementadas na sua cidade".

“Estes dois planos são a grande prova do trabalho estrutural que o município tem realizado em duas áreas tão importantes como é a cultura e a juventude. O Funchal posiciona-se assim como uma cidade com visão, pensamento próprio e dinâmica, capaz de assentar as suas políticas em planeamento estratégico e em mecanismos de participação", concluiu o presidente da CMF.