França abaixo dos mil doentes em cuidados intensivos, mas com mais casos

Os doentes de covid-19 internados em unidades de cuidados intensivos são hoje, em França, menos de mil, pela primeira vez desde setembro passado, segundo os números diários das autoridades sanitárias.

Os doentes nos cuidados intensivos são hoje 997, menos 35 que os 1.032 registados na terça-feira, e os doentes hospitalizados são 7.539, o que representa uma nova descida em relação aos 7.637 do dia anterior.

Contudo, o número de novos casos continua a aumentar, impulsionado pela variante Delta, que representa já cerca de 40% de todos os contágios a nível nacional, revelou hoje o Governo francês.

França identificou hoje 4.081 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, em contraste com os 3.972 positivos da véspera, fazendo ascender o total de casos registados no país a 5,79 milhões.

Em consequência, a taxa de incidência continua a subir ligeiramente, com 24,4 casos por 100.000 habitantes, em vez dos 24,1 do dia anterior.

Hoje, registaram-se também 35 mortes (na terça-feira, foram 34), com o que o total de mortos da pandemia passou a 111.288 em França.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 3.996.519 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 184,4 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o mais recente balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.126 pessoas e foram registados 896.026 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia e a África do Sul.