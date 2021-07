Albuquerque destaca competência do executivo de Câmara de Lobos

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou esta quarta-feira, 7 de Julho, o novo Caminho Agrícola da Nogueira, na freguesia de Câmara de Lobos, agora concluído.

Pedro Coelho, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, destacou a importância desta obra para o "concelho da Região com maior número de explorações agrícolas", que vem "tornar a vida menos penosa para os agricultores, aproximar as pessoas e as famílias também".

O autarca informa que o caminho com extensão de cerca de 1000 metros e dois ramais, foi financiada pelo PRODERAM e pela Câmara Municipal, num investimento de dois milhões de euros, que vem melhorar a mobilidade e beneficiar 200 agregados familiares.

DR/Érica Franco

Miguel Albuquerque não poupou nos elogios ao concelho que considera estar na moda e ao executivo, que, segundo o governante, é "muito competente".

Eu acho que esta Câmara Municipal tem um executivo muito competente e é fundamental percebermos que Câmara de Lobos tem sofrido, no bom sentido, uma mudança muito importante. Uma mudança em termos sociais, de mobilidade social. Mudança de infra-estruturas, portanto neste momento o concelho de Câmara de Lobos é o concelho da Madeira onde se realizou, graças à dinâmica da Câmara, um conjunto de infra-estruturas fundamentais, de acessibilidade, de infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento básico. Mudança de cariz social, temos um conjunto de instituições aqui, algumas públicas, algumas IPSS, que têm trabalhado no apoio aos mais vulneráveis. Mudança na educação, Câmara de Lobos tem dos melhores índices de educação neste momento. E na atractividade, quer para novos residentes, quer também no turismo, portanto eu acho que Câmara de Lobos é um concelho que está na moda e não é por acaso. Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O chefe do executivo madeirense realçou que Câmara Lobos tem beneficiado das candidaturas ao PRODERAM porque "trabalha bem, consegue executar os projectos com celeridade e apesentá-los a tempo".

Sobre a nova via, Albuquerque frisou que vem garantir uma maior mobilidade aos residentes e agricultores, "facultando uma maior produtividade e melhor escoamento dos produtos e ao mesmo tempo, garantindo também uma maior e melhor acessibilidade às habitações".