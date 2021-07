PPM Madeira anuncia fim das conversações para uma coligação com o Partido RIR às Autárquicas

O PPM Madeira anunciou ontem fim das conversações para uma coligação com o Partido RIR às Autárquicas, que estão agendadas para Setembro. A decisão foi anunciada por Paulo Brito, coordenador do partido na Madeira. Em causa está a posição anunciada pelo RIR a 3 de Julho. O RIR e o deputado independente Roberto Vieira na Câmara Municipal do Funchal apoiam a candidatura do PSD/CDS à autarquia, encabeçada por Pedro Calado. Segundo Roberto Vieira, em comunicado, esta decisão espelha "o desejo de muitos cidadãos em libertar o Partido Socialista de um grupo de indivíduos que tomou este partido de assalto para, assim, chegarem ao poder na Câmara Municipal e Juntas de Freguesia", esquecendo durante a governação "todos aqueles que lhes confiaram o voto".

Nesse sentido, num comunicado dirigido às redacções, o responsável pelo PPM Madeira anunciou o ponto final nas conversações tendo em vista a Eleições Autárquicas de Setembro. “Em relação às notícias por vós publicadas dando conta de uma coligação entre o PPM Madeira e o Partido RIR, eu Paulo Brito coordenador do PPM Madeira, venho desta forma anunciar que estávamos realmente em conversações para uma coligação em sete autarquias para as próximas eleições autárquicas deste ano”, começa por referir.

“Infelizmente essas mesmas conversações terminaram no dia em que o responsável do partido RIR Madeira anunciou que irá apoiar uma outra candidatura concorrente à nossa na Cidade do Funchal”, acrescentou.

E deixou outra ideia a finalizar: “Não faz qualquer sentido termos coligações num lado e no outro sermos concorrentes uns dos outros, pois essa não é a linha de fazer política do PPM Madeira!”