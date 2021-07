Apoio do RIR é “bem-vindo”

O apoio do partido RIR (Reagir, Incluir, Reciclar) à candidatura da coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Funchal é bem-vindo, pelo menos na opinião de um dos parceiros da coligação.

“É um apoio que é sempre bem-vindo”, afirmou o líder do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, à margem do encerramento da 'Convenção Autárquica do CDS', realizada hoje no Estreito de Câmara de Lobos.

Confrontado sobre a posição pública do RIR e do deputado independente Roberto Vieira na Câmara Municipal do Funchal, em apoiar a candidatura encabeçada por Pedro Calado, Rui Barreto primeiro evitou responder à questão, depois hesitou, antes de responder concretamente à pergunta. Acrescentou que “todos os apoios que se queiram juntar a esta coligação são apoios que recebemos com agrado”, mas fazendo questão de deixar claro que a candidatura de coligação apenas envolve PSD e CDS.

De resto, aproveitou para criticar a lista da coligação Confiança, hoje apresentada na edição impressa do DIÁRIO.

Para Rui Barreto a equipa que Miguel Silva Gouveia reuniu para se (re)candidatar à Câmara do Funchal e a demonstração da incompetência. Importa por isso “retirar este executivo que de facto tem demonstrado que não é capaz, que é incompetente e que nem gente consegue reunir para apresentar uma equipa do calibre da coligação PSD/CDS”, disse.