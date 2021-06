Ordem dos Advogados organiza conferência sobre impacto da covid-19 no RGPD

Os Conselhos Regionais da Madeira e do Porto da Ordem dos Advogados vão realizar, às 17h30 de 28 de Junho, uma conferência subordinada à temática ‘O impacto da covid-19 no Regulamento Geral da Protecção de Dados – RGPD’.

A conferência vai contar com a prelecção de Filipa Urbano Calvão, presidente da Comissão Nacional da Protecção de Dados. Realizar-se-á através da plataforma Zoom, sendo de participação gratuita mediante inscrição [aqui].

Após a inscrição, os interessados receberão um e-mail de confirmação que contém as informações sobre como entrar no webinar. A conferência será, ainda, transmitida nos canais do YouTube de cada Conselho Regional.

“A verdade é que a doença Covid 19 colocou em evidência muitas falhas ao nível da concretização do direito fundamental da proteção das pessoas singulares relativamente aos dados pessoais”, explica a Ordem dos Advogados, para acrescentar: “Daí que se torne importante, decorridos que estão três anos sobre a aplicação do RGPD, alcançar o impacto que a Covid 19 teve na concretização do dito direito fundamental e lobrigar como poderão ser ultrapassadas as aludidas falhas.”