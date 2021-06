ACIF-CCIM marcou presença no 'FIWARE CAMP' em Gran Canária

A ACIF-CCIM participou em dois eventos no âmbito do projecto 'FiiHUB - Fiware Digital Innovation HUB for Business Acceleration', cofinanciado pelo 'Interreg MAC 2014-2020', em Gran Canária. A Associação Do Comércio E Indústria Do Funchal marcou presença no evento 'FIWARE CAMP' e na reunião de projecto com o consórcio Canário.

O 'FIWARE CAMP' teve como foco a Inovação, Tecnologia, Empreendedorismo e Financiamento. Organizado pela Sociedade de Promoção Económica de Gran Canaria (SPEGC), também parceiro no projecto, realizou-se no INFECAR, Las Palmas de Gran Canaria, nos dias 16, 17 e 18 de Junho, em formato híbrido, com actividades presenciais e transmissão em 'streaming'.

O evento internacional foi organizado no âmbito do 'FiiHUB', projecto no qual a ACIF-CCIM é parceira e tem como entidade responsável o Cabildo Insular de La Palma.

O projecto 'FiiHUB' tem como objectivo criar e executar o primeiro centro de referência tecnológica para o desenvolvimento do ecossistema empresarial e de empreendedorismo da Macaronésia, vinculado ao desenvolvimento de serviços inteligentes integrados nas tecnologias da Internet do Futuro e ligados à rede internacional do FIWARE CAMP, tendo como zonas de intervenção Canárias, Madeira, Açores e Cabo Verde.