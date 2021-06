A derrota do campeão do Euro2016 pela imprensa internacional

Foi um golpe duro - a selecção portuguesa foi eliminada do campeonato europeu, num jogo que a odos deixou com os nervos à flor da pele e a certeza de que Portugal merecia ter ido mais longe. Um golo de Thorgan Hazar, aos 42 minutos, travou o caminho da equipa nacional, que não desistiu até ao fim... como sempre faz. É também isso que acham os jornalistas internacionais, que um pouco por toda a Europa reconhecem a luta (ainda que ingória) dos portugueses.

Claro que os belgas dão destaque aos seus e o site HLN diz que “homens de verdade sobreviveram a uma batalha titânica com os guerrilheiros portugueses”, chamando a selecção belga de “heróis vermelhos”, “geração de ouro que nunca deverá ser questionada de novo”.

Mas 'nuestros hermanos' puxam por outro lado e dizem que o golo de Thorgan Hazar acabou com Portugal, que merecia no mínimo um prolongamento depois de disparar com orgulho desmedido na segunda parte. É assim que o jornal espanhol El Pais escreve sobre a “derrota do campeão do último campeonato europeu”.

A Bélgica derrubou Portugal, mas os portugueses não desistiram de procurar um empate numa luta heróica. Caem, mas caem de pé – é o que escreve o espanhol e é o que sabemos nós, também.

O britânico The Guardian não é tão generoso nas palavras e diz que o golpe de Thorgan Hazard afundou Portugal. Com “os nervos em frangalhos” e com Portugal sem conseguir “encontrar caminho” os belgas aguentaram e estão nos quartos de final.

O Independent descreve como raio de luz a jogada de Thorgan Hazard que segurou a passagem da Bélgica, numa partida pautada pela qualidade e cautela, caos e oportunidades.