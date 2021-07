População estudantil na RAM vai ser vacinada antes do próximo ano lectivo

Os alunos da Região a partir do 3º Ciclo (12 anos de idade) serão vacinados contra a Covid-19 até meados de Setembro de modo a iniciarem o próximo ano lectivo imunizados. Garantia dada hoje pelo secretário regional de Saúde e Protecção Civil, que volta a acompanhar o processo regional de vacinação no Tecnopólo.

Para o efeito revelou que na vacinação maciça prevista para este Verão na Madeira “estão os jovens a partir dos 12 anos. Nós queremos começar o ano lectivo (2021/2022) com segurança”, sublinhou. Assim, “para o próximo ano lectivo o corpo docente e não docente e os alunos estarão todos vacinados no início do ano lectivo”, assegurou Pedro Ramos.

Tal significa que até meados de Setembro a população estudantil, com 12 ou mais anos, deverá estar toda vacinada porque é a partir dos 12 anos que a Agência Europeia do Medicamento recomenda a vacinação.

Depois da estratégia nas escolas ter sido a vacinação de todos os professores e testar todos os alunos, operação repartida em três fases que permitiu realizar “mais de 50 mil testes rápidos de antigênio (TRAg)”, agora será a vez de vacinar também a comunidade estudantil a partir do 3º Ciclo do Ensino Básico.