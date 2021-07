Bom dia!

Mais de metade dos campos de férias não abre este Verão, na Madeira. O assunto que faz manchete no DIÁRIO deste domingo explica que apenas 22 entidades promovem Actividades de Tempos Livres em sete concelhos da Região.

Detergentes explicam manchas no mar

Análises efectuadas pela Direcção Regional do Ambiente concluem que poluição no litoral do Funchal resulta do uso excessivo de desinfectantes.

Expropriações chegam à justiça

Particular recorreu ao Tribunal Administrativo mas Governo insiste no “interesse público” da obra do novo Hospital Central da Madeira.

Empréstimo ao menor spread de sempre

Operação de refinanciamento significa poupança de 40 milhões de euros de juros para a Região, em relação a 2018.

Diáspora quer aprender Português

Houve 60 inscrições em apenas nove dias, para 25 vagas.

