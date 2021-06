CDU critica atrasos demasiados recorrentes

Herlanda Amado, deputada municipal da CDU, aproveitou a primeira intervenção na Assembleia Municipal do Funchal para fazer reparo ao que "já se torna demasiado recorrente" referindo-se ao grande atraso no início da sessão, devido à chegada tardia à sala de sessões do executivo liderado por Miguel Silva Gouveia.

"Se calhar seria melhor começar a marcar [as sessões] para as 8h30 e assim começaria às 9h00", ironizou.