Chega promete ampliar projecto do pólo do Caniço da Associação CRIAMAR

A candidata do Chega à presidência a Junta de Freguesia do Caniço, Maíza Fernandes, juntamente com a sua equipa, visitou na passada quarta-feira (21 de Junho) o pólo de actividades do Caniço da Associação CRIAMAR, situada no antigo prédio da junta.

"O Chega apoia o projecto CRIAMAR", reiterou na ocasião a candidata, deixando a promessa de que caso vença as eleições vai "ampliar o alcance do projecto dentro do Caniço, atingindo assim o maior número de crianças e jovens da freguesia".

"Proporcionar, através de projectos de política pública e parcerias, as condições estruturais necessárias para que as actividades sejam fornecidas de forma segura e completa", foi outro dos objectivos enumerados.