Siza Vieira vem à Madeira oficializar participação da RAM no Banco de Fomento

O Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, estará amanhã, dia 30 de Julho, em visita oficial à Madeira. Ocasião que servirá para formalizar a participação da RAM no capital social do Banco de Fomento.

De acordo com a agenda oficial do ministro, à qual o DIÁRIO teve acesso, a cerimónia de assinatura do memorando de entendimento entre o Governo da República e o Governo da região Autónoma da Madeira, terá lugar pelas 09h15, no Salão do Governo Regional.

A deslocação à Madeira servirá também para Siza Vieira contactar com algumas empresas regionais, como é o caso da 'Asseco PST', no Funchal (à qual tem visita marcada para pelas 10h15) e da 'Vinhos Barbeito Madeira', em Câmara de Lobos ( às 11h45).

Pelas 13h15, o ministro almoçará na Quinta Vigia, a convite de Miguel Albuquerque.

Na parte da tarde, está agendada uma reunião com a direcção da ACIF, às 15h30, no Salão Nobre do Governo Regional, que antecederá a discussão sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, às 16 horas, com a presença de empresários regionais, dando assim por concluído o programa da visita.

"Finalmente conseguimos trazer o Ministro à Madeira"

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, congratulou-se hoje com a deslocação de Pedro Siza Vieira à Região, para concretizar a "aspiração" de "pôr a Madeira dentro do Banco de Fomento".

"Finalmente conseguimos trazer o senhor Ministro da Economia aqui à Madeira", afirmou Pedro Calado, esta quinta-feira, à margem de uma visita às obras que estão a ser realizadas no Porto do Funchal.

"O dr. Pedro Siza Vieira tem sido sempre muito cordial connosco", disse, recordando que o pedido para "consolidar a presença e a entrada do Governo Regional da Madeira no Capital Social do Banco de Fomento" foi colocado "há mais de um ano", aquando de uma visita de Pedro Calado a Lisboa, altura em que esteve reunido presencialmente com o ministro da Economia.

"Tivemos um período de negociação e de preparação e amanhã vamos assinar esse protocolo que finalmente conseguimos materializar", explicou o vice-presidente do Governo Regional, que agora vê com 'bons olhos' a formalização deste acordo entre a Madeira e a República, que permitirá colocar as empresas da Região em 'pé de igualdade' com as empresas do continente e dos Açores.

"O grande objectivo aqui é fazer com que todos os projectos a nível nacional de apoio ao sector empresarial - como por exemplo linhas de crédito e de financiamento para empresas que vêm via Banco do Fomento - estejam acessíveis a todas as empresas da Região (...) Essa era a nossa aspiração, pôr a Madeira dentro do Banco de Fomento, para nós participarmos em todas as decisões e todas as áreas estratégicas de apoio ao tecido empresarial e que a Madeira tivesse exactamente as mesmas oportunidades e condições que têm no continente e nos Açores, conforme está previsto no protocolo que vamos assinar amanhã", sustentou.

Pedro Calado congratulou-se ainda com a abertura das linhas de crédito nacionais às empresas da Região.

"Outro passo significativo que nós demos, não com o ministro da Economia, mas com o ministro do Planeamento foi termos aberto as linhas de crédito nacionais. São quase 2,7 mil milhões de euros que vêm para Portugal em termos de linhas de financiamento às quais as empresas da RAM vão ter acesso em pé de igualdade com qualquer empresa a nível nacional", clarificou, acrescentando que não há limites de valores para estes empréstimos, que serão materializados através do Banco de Fomento.

"Era isso que nós pretendíamos que as nossas empresas fossem protegidas e salvaguardadas neste relacionamento com os fundos que vêm da Europa", reiterou.

Extensão das moratórias

Outro dos assuntos que estará 'em cima da mesa' durante a vinda de Pedro Siza Vieira à redação é a extensão do período de isenção das moratórias que foi concedido às empresas e que ter termo previsto em Setembro.

"Vamos sensibilizar o Governo da República para a extensão desse período", de modo a "permitir a recuperação económicas das empresas", avançou Calado ao início desta tarde.

"Nós sentimos que a Economia está a recuperar aqui na Madeira, mas ainda estamos numa fase inicial, portanto ainda não houve tempo para fazer as amortizações e o pagamento de prestações que tinham ficado suspensas", eiterou.