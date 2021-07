“Todas as soluções apresentadas serão para cumprir”, reitera Nuno Baptista

“Estamos a trabalhar para garantir que todas as soluções que temos vindo a apresentar e as que ainda serão apresentadas ao nosso eleitorado venham a ser realidade no mais curto espaço de tempo e, para isso, temos de falar a uma só voz e avançar em parceria” afirmou, hoje, o candidato pela Coligação 'Acredita Porto Santo', Nuno Batista, no fim de mais uma reunião de trabalho, desta feita com a presença do secretário-geral do PSD/M, José Prada.

Uma reunião que fica marcada pela avaliação dos diversos compromissos que têm vindo a ser assumidos perante a população do Porto Santo – e que irão constar do manifesto eleitoral que atravessa, neste momento, a sua fase final de preparação.

Nuno Batista enalteceu também a presença de José Prada nesta reunião de trabalho e reitera querer "trabalhar em rede" com "todas as instituições públicas e privadas que estejam disponíveis a fazer parte das respostas que faltam na sua Ilha".

Quanto às "soluções" apresentadas por esta candidatura, as mesmas passam: "pela construção da Unidade de Saúde Local; a criação de um Loteamento para Habitação Jovem; o maior investimento na rede viária agrícola, a requalificação do actual Parque de Campismo do Porto Santo, a criação de mais oferta de estacionamento na cidade, o alargamento do Programa de recuperação de estradas e passeios a toda a ilha, a manutenção do IMI no valor mínimo, a redução do IRS e a manutenção da Derrama Municipal, assim como a continuação da Estrada das Areias, da requalificação da Fonte da Areia, do Parque urbano ou mesmo o Caminho florestal Camacha – Pico do Castelo".