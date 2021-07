Madeira com taxas de ocupação hoteleira "muito elevadas"

Os números referentes à ocupação hoteleira da Madeira estão "muito elevadas" em comparação com a taxa de ocupação de 2019, ano pré pandémico.

A garantia foi dada esta quinta-feira, 29 de Julho, pelo secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, à margem da entrega dos certificados ‘Madeira Safe to Discover’.

Na ocasião, o governante com a pasta do Turismo avançou que a Região tem assistido a uma evolução positiva no sector, na medida em que os maiores mercados emissores abandonam as medidas restritivas, o que se traduz no crescimento das taxas de ocupação hoteleira.

Temos vindo a assistir a uma evolução bastante positiva para a RAM, que conseguiu contrabalançar nos momentos em que houve restrições num dos maiores mercados, conseguiu compensar com a resposta de outros mercados. Agora estamos a entrar numa nova fase em que vamos poder contar com os mercados de maior emissão de fluxo turístico a trabalhar em simultâneo, até agora alternou-se muito e neste momento vamos dispor desses mercados de uma forma mais plena e isso está a ter uma consequência imediata no sector, onde é visível através das taxas de ocupação que os hotéis e o alojamento local estão neste momento a registar. Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

A previsão de Eduardo Jesus é que neste Verão a Madeira alcance números favoráveis no sector do turismo. Serão "meses muitíssimo positivos", supõe, uma expectativa resultante das "taxas de ocupação muito elevadas" que tem vindo a verificar nas últimas semanas.

O secretário do Turismo falava à margem da entrega dos certificados ‘Madeira Safe to Discover’ ao Reid’s Palace Belmond hotel e ao Ristorante Villa Cipriani, que integra a unidade de cinco estrelas. Uma estratégia que visa afirmar a Madeira enquanto destino seguro e estabilizar a confiança dos viajantes.