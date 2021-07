OMS diz que Japão está a fazer o possível para minimizar os riscos de surto

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse hoje que o Japão está a fazer os possíveis para evitar um surto de covid-19 durante os Jogos Olímpicos Tóquio2020, mas alerta que "não existe risco zero".

"Não há risco zero, pode haver mais ou menos risco. E para fazer as coisas acontecerem com o menor risco possível, vocês [japoneses] estão a fazer o melhor", disse o diretor-geral do organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa.

Tedros Adhanom Ghebreyesus foi questionado se a sua viagem a solo nipónico durante os Jogos transmitiu uma má imagem, uma vez que as autoridades japonesas tiveram de estender o estado de emergência, face a um aumento recorde de casos de covid-19.

"[O Japão e o Comité Olímpico Internacional] fizeram o possível para minimizar os riscos, porque ninguém deveria pedir risco zero. Sei que eles deram o seu melhor e nós transmitimos o nosso apoio durante todo o percurso", acrescentou.

A capital japonesa registou 3.865 infeções na quinta-feira, enquanto o número de casos diários em todo o país ultrapassou 10.000 pela primeira vez.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 terminam em 08 de agosto.