Portugal disputa apuramento para os quartos de final com Japão

Portugal adiou para a última jornada a decisão do apuramento para os quartos de final do torneio de andebol dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, apesar da boa imagem deixada perante o 'tubarão' Dinamarca, na derrota por 34-28.

No grupo B, a selecção nacional, na sua primeira participação em Jogos Olímpicos, vai decidir o apuramento na última ronda com o Japão, quando já só existe apenas uma vaga, já que dinamarqueses, Egito e Suécia já têm a passagem assegurada.

Os egípcios surpreenderam mesmo os suecos com um triunfo por 27-22, enquanto o Bahrain venceu o Japão, por 32-30, e também está na luta pela última vaga do grupo.

Um triunfo sobre os nipónicos assegura logo a Portugal a passagem à próxima fase.

No grupo A, a França, medalha de prata no Rio2016, bateu por 36-31 a Espanha, que, tal como os gauleses, já está apurada, enquanto Alemanha, bronze nos últimos JO, Noruega e Brasil vão lutar pelas duas vagas que ainda estão disponíveis.

Depois de um início tremido, com duas derrotas e apenas uma vitória, os germânicos fugiram à eliminação precoce e relançaram-se no apuramento ao vencer a Noruega, por 28-23, enquanto o Brasil deixou o eterno rival Argentina definitivamente fora do torneio, com um triunfo por 25-23.

No Yoyogi National Stadium, frente à poderosa Dinamarca, medalha de ouro no Rio2016 e bicampeã mundial, a seleção portuguesa equilibrou a partida até ao intervalo (20-19), mas deixou fugir os escandinavos na segunda parte.

Diogo Branquinho, com quatro golos, foi o melhor concretizador luso, enquanto os dinamarqueses Mikkel Hansan, com nove, e Mathias Gidsel, com sete, foram os melhores marcadores do encontro.