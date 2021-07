DGS atribui mais 26 casos de covid-19 à Madeira

A Madeira regista hoje, dia 29 de Julho, 26 novos casos de infecção por covid-19, indica a Direcção-Geral da Saúde (DGS) no seu boletim epidemiológico.

A Região contabiliza assim, segundo a DGS, 10.558 infectados pelo novo coronavírus.

De acordo com o boletim, a RAM soma até à data 71 mortes associadas à doença (menos três do que as reportadas pelas autoridades regionais de saúde).

No que toca ao país foram registadas 10 mortes, 3.009 casos e aumento nos internamentos nas últimas 24 horas.

