O Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital está reunido com a direcção da ACIF. O encontro decorre no edifício do Governo Regional, à porta fechada e conta ainda com o vice-presidente do Governo Regional e com a presidente do Banco de Fomento.

Depois, no Salão Nobre, Siza Vieira vai reunir-se com empresário madeirenses para falar sobre o Plano de Recuperação e Resiliência.