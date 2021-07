Igreja Paroquial da Nazaré organiza Feira do Livro Solidária

Entre 27 de Julho e 1 de Agosto, a Galeria S. João Paulo II, da Igreja Paroquial da Nazaré, recebe a I Edição da Feira do Livro Solidária.

Esta feira tem dois objectivos principais, nomeadamente promover hábitos de leitura e ter uma dimensão caritativa, uma vez que as vendas revertem inteiramente para o Apoio Sócio-Caritativo da Paróquia da Nazaré.

A Feira do Livro estará aberta ao público, com entrada livre, (mantendo as recomendações do Plano de contingência da Paróquia da Nazaré, no que ao acesso diz respeito) nos seguintes horários: