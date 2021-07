Asseco PST nascida na Madeira para o mundo da banca

A visita ministerial à Madeira, pedida por Pedro Siza Vieira para incluir deslocações a empresas e reconhecimento do tecido empresarial regional, tendo em conta que tem a tutela da Economia e Transição Digital, não poderia ter começado em melhor sítio.

A antiga Promosoft e, durante alguns anos Exictos, agora denominada Asseco PST, é especializada no desenvolvimento de software bancário e garante ser líder nos mercados onde actua. Estão presentes em oito países de três continentes e empregam à data mais de 400 colaboradores, muitos dos quais na Madeira, mais precisamente na sede da empresa no final da Estrada Comandante Camacho de Freitas, freguesia do Monte.

A Asseco PST recebeu esta manhã a visita do ministro, acompanhado pelo Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e pelo secretário regional da Economia, Rui Barreto.

O historial da empresa remonta a 1988 e actualmente está integrada na multinacional Asseco Group, "um dos maiores e mais reconhecidos fornecedores europeus de software".

Em 2018 o volume de negócios consolidado foi de 34 milhões de euros, tendo no seu portfólio de clientes mais de 60 bancos.