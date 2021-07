Funchal participou no III Encontro Nacional de Limpeza Urbana

A vice-presidente Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente na Câmara Municipal do Funchal, representou o município esta semana em Braga, no III Encontro Nacional de Limpeza Urbana, que decorreu de 29 de Junho a 1 de Julho sob o mote 'Pandemia & Limpeza Urbana'.

Esta foi uma oportunidade para debater o excelente trabalho que o Funchal tem realizado ao nível da limpeza urbana, onde abordamos de forma mais vincada tudo o que foi feito nesse âmbito durante o período mais crítico de pandemia, e que acabou por ser fundamental para conseguirmos conter a propagação dos contágios de covid-19". Idalina Perestrelo

O evento foi organizado pela Associação Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis. Esta é a única iniciativa dedicada ao tema da limpeza urbana realizado em Portugal e reúne as autarquias de norte a sul do continente e regiões autónomas, empresas municipais, empresas fornecedoras de equipamentos e serviços, entidades do Estado, instituições de ensino e investigação, empresas privadas de gestão de resíduos, entre outras.

A autarca acrescentou ainda que o momento simbolizou “um espaço privilegiado para as cidades e demais entidades partilharem conhecimento, projectos e experiências, com bons exemplos de inovação reconhecidos a nível nacional e internacional no domínio da limpeza urbana".

O Funchal foi uma das 11 Câmaras Municipais fundadoras da Associação Nacional de Limpeza Urbana, a par dos concelhos de Águeda, Amadora, Castelo Branco, Estarreja, Lagoa (Açores), Loulé, Madalena (Açores), Mafra, Santarém e Viana do Castelo. A estas somam-se três empresas municipais, nomeadamente a Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga, a Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão e a Cascais Ambiente.

"A política ambiental adoptada pela CMF ao longo dos anos, seja ao nível da admissão de recursos humanos, dos equipamentos adquiridos, e também da implementação de algumas medidas inovadoras, têm sido determinantes para a eficiência demonstrada na recolha de resíduos e para a limpeza urbana em geral. Estas são duas áreas à qual o Funchal se notabiliza, e que permitem à cidade prestar um serviço de qualidade e seguro a todos os funchalenses", concluiu.