Esgrimistas madeirenses receberam diplomas dourados

No passado dia 1 de Julho, foram entregues diplomas dourados aos esgrimistas madeirenses com os resultados regionais e nacionais, mais relevantes da época 2020/2021.

A iniciativa contou com a participação do director regional do Desporto, David Gomes, em representação também do secretário regional de Educação, a convite da AERAM.

A Secretaria Regional de Educação, Direcção Regional do Desporto e a AERAM parabenizou a esgrima regional pela resiliência e pelos resultados de excelência obtidos, mesmo numa época tão difícil e atípica que foi a de 2020/2021.

O director regional deixou uma mensagem de encorajamento para os jovens atletas e treinadores no desempenho do seu trabalho e na luta pelos seus objectivos.

Eis os contemplados:

- Equipa Masculina de Cadetes da ADRPelgada (Bruno Nunes, João Faria e João Gois) - vice-campeã Nacional de Cadetes na arma florete e Campeã Regional de Cadetes florete;

- Marta Fernandes (ADRPDelgada) - Vice-campeã Nacional de Cadetes Femininos Florete; Campeã Regional e 1° da Taça da Madeira de Cadetes; 1° da Taça de Juniores;

- João Guilherme Faria (ADRPDelgada) - 3°lugar do Campeonato Nacional de Cadetes Masculinos Florete; Campeão Regional e 1°da Taça da Madeira de Cadetes; Campeão Regional de Juniores;

- Bruno Ventura (ADRPDelgada) - 2° lugar Finais Nacionais da Taça de Portugal de Cadetes Masculinos Florete;

- Rodrigo Pereira HP (CD1Maio) - 3° lugar Finais Nacionais da Taça de Portugal de Cadetes Masculinos Florete;

- Lara Luís (CDRSantanense) - 1° Finais Nacionais Infantis Femininos Florete; Campeã Regional de Infantis e Iniciados Femininos; 1° Taça da Madeira de Infantis e Iniciados Femininos;

- Diogo Machado (CD1Maio) - 2° Finais Nacionais de Infantis Masculinos Florete; Campeão Regional de Infantis Masculinos; 1°Taça da Madeira de Infantis Masculinos;

- Guilherme Henrique Vasconcelos Freitas (CSJGaula) - Campeão Regional e 1° Taça da Madeira de Iniciados Masculinos;

- Claudia Gomes (CDRSantanense) - Campeã Regional de Juniores Femininos;

- Henrique Gouveia (CD1Maio) - 1°Taça da Madeira de Juniores Masculinos;

- Álvaro Noite (CD1Maio) - Campeão Regional de Florete e Espada e 1° da Taça da Madeira de Seniores Masculinos;

- Libia Sousa (CD1Maio) - Campeã Regional e 1° da Taça da Madeira de Seniores Femininos;

- Equipas Campeãs do Clube Desportivo 1° de Maio - Infantis Masculinos (Santiago Gomes, Diogo Machado e Dylan Pereira); Iniciados Masculinos (Rodrigo Catanho, Santiago Gomes, Diogo Machado); Campeã Juniores Masculinos (Diogo Gouveia, Mateus Nóbrega, Rodrigo Pereira); Campeã de Seniores Masculinos (Álvaro Noite, Ricardo Catanho, Vítor Machado e Mateus Nóbrega); Campeã de Seniores Mistoa Espada - Álvaro Noite, Sérgio Ribeiro, Joana Rodrigues).

- Treinador Mestre Carlos Rodrigues - Pelo trabalho de excelência com atletas de selecção regional e elevado potencial;

- Treinador Péter Csaky - pelos diversos resultados relevantes a nível nacional;

- Treinador Ricardo Catanho - pelo trabalho de excelência nos escalões de formação e equipas regionais;

- Treinadora/Coordenadora Sónia Pereira - pela extraordinária dedicação à esgrima regional.