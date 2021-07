A Associação de Andebol da Madeira (AAM) procedeu esta manhã à entrega de inúmeros donativos a várias instituições de solidariedade.

Esta pequena 'cerimónia' que teve lugar na sede da AAM prendeu-se com a iniciativa criada por esta instituição de utilidade pública ao longos dos meses de Maio, Junho e Julho, onde através dos vários torneios realizados, clubes, atletas, dirigentes, pais e diversas pessoas ligadas à modalidade, quiseram apoiar várias instituições de solidariedade com diversos apoios em géneros.

"Terminado que estão os diversos torneios solidários que a Associação Andebol da Madeira levou a efeito nestes últimos dois meses, procedeu-se à entrega dos apoios em géneros às instituições de solidariedade contempladas. Recorde-se nesta prova foi feito o desafio aos clubes (dirigentes/pais/atécnicos e atletas) para que reunissem o maior número possível de géneros indicado por cada instituição, e no final seriam entregues esses donativos", pode ler-se na mensagem deixada pela AAM na sua página oficial da internet.

Com o título "Venceu o Andebol e a Solidariedade", ficou definido que o escalão de infantis apoiaria o CAT (Centro de Acolhimento Temporário), o escalão de iniciados a Aldeia da Paz e no escalão de Juvenis o apoio reverteria para a APCM (Associação de Paralisia Cerebral). No escalão de juniores os géneros recolhidos foram entregues à CASA (Centro de Apoio aos sem abrigo).

"A participação foi grande de toda comunidade do andebol madeirense, a prova decorreu de forma muito satisfatória e no final venceram todos. Parabéns e obrigado!!", adianta ainda a AAM, para depois terminar com uma frase de Winston Churchill: "Vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos".