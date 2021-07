Projecto de inclusão vai ser desenvolvido junto da comunidade africana do Bairro da Nazaré

Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), esteve esta manhã no Teatro Municipal Baltazar Dias, para a apresentação do projecto 'Living Different Culture', promovido pelo CRIA - Centro em Rede de Investigação em Antropologia, com o apoio da autarquia, e que vai ser desenvolvido junto da comunidade africana do Bairro da Nazaré.

Na ocasião, decorreu também a assinatura do protocolo, no valor de 15 mil euros, entre o Município do Funchal e o CRIA, representado por Filipe Ferraz e Rita Santinho.

Citado em nota à imprensa enviada pela CMF, Miguel Silva Gouveia explica que o apoio “visa cumprir uma actividade de interesse municipal ao abrigo do associativismo, e que pretende trabalhar a inclusão através das artes, diminuindo as assimetrias sociais através da cultura, da música, da dança, da fotografia e do teatro.”

“Procuramos que as comunidades africanas e também ciganas saibam, e acima de tudo sintam, que são parte da nossa sociedade e que têm um papel a desempenhar no Funchal. Não existe melhor forma do que a cultura para fazer com que essas comunidades sejam presentes e activas na vida da nossa cidade” Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF

O projecto com a duração de 3 meses já está a ser desenvolvido junto comunidade africana que reside no Bairro da Nazaré. O objectivo é que estas pessoas possam frequentar o projecto, entender o seu legítimo lugar na sociedade, aprendendo a melhor articular a diversidade sociocultural com os valores de cidadania, direitos humanos, igualdade de género, combate ao racismo e à exclusão social e valorização da solidariedade.

“Após o fim deste projecto serão capacitados 5 artistas madeirenses para poderem dar continuidade a este trabalho de inclusão, uma área em que o Funchal tem sido reconhecido nacional e internacionalmente pelo trabalho que temos vindo a desenvolver, não só na quebra de barreiras de acessibilidade físicas, mas sobretudo na queda de barreiras cognitivas e sociais.” Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF

As oficinas de criação e performance são formadas por 2 coordenadores antropólogos, 1 cocoordenador, 5 formadores artistas e 15 formandos da comunidade de diversos backgrounds socioculturais. Os módulos de formação incluem corpo e performance, teatro e comunidade, artes plásticas, cenografia e guarda-roupa, vídeo, fotografia e som.

O presidente da CMF lembrou ainda os princípios políticos e sociais que estão na base dos projectos de inclusão que a CMF tem desenvolvido nos últimos anos tanto ao nível da acessibilidade nas ruas, como nos equipamentos culturais, “a melhor forma de mostrar que somos todos iguais, é incluir também pela cultura, sendo que este mais um passo importante que damos em busca dessa tolerância.”

Miguel Silva Gouveia concluiu: “Acreditamos que este projecto é uma semente para que, no futuro, o Funchal possa ter as pessoas e os seus próprios artistas capacitados para fazerem este trabalho de inclusão, demonstrando que somos uma sociedade plenamente inclusiva e que não deixa ninguém para trás.”